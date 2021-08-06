О рекордной смертности от COVID-19 в стационарах сообщил главварч РОКБ

Из-за роста заболеваемости коронавирусом ранее вели санитарные ограничения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области количество тяжелых пациентов с COVID-19 очень значительное, а число умерших достигло рекордных цифр. Такое заявление сделал главный врач РОКБ Вячеслав Коробка. Об этом стало известно сегодня, 6 августа.

- Определенный процент из заболевших на сегодняшний день через 5,6,7 дней станут стационарными. Это треть, скорее всего, если даже не половина. Мы работаем напряженно. Количество коек, которые заняты для лечение больных с тяжелыми формами, составляет более 90% или около того. И прогноз на сегодняшний день пока очень неблагоприятный. Число тяжелых очень значительное, и количество умерших в стационарах области - тоже достаточно рекордные цифры, - рассказал Вячеслав Коробка.

Также специалист подчеркнул, что система здравоохранения в регионе сейчас «загружена почти до предела и перспектив на снижение пока нет». 4 августа стало известно, что ковидный госпиталь Ростовской областной больницы довели до 670 коек, 67 из которых - реанимационные. Сосудистый и кардиохирургический центры в медучреждении продолжают работу в прежнем режиме.

Также из-за роста заболеваемости коронавирусом в Ростовской области ранее вели санитарные ограничения. Теперь ряд учреждений можно посещать только с сертификатами о вакцинации, справками о перенесенном COVID-19 или свежими ПЦР-тестами.

Кроме того, до 30% сократили разрешенную заполняемость залов кафе, ресторанов, кинотеатров, театров. Концерты в помещениях без посадочных мест запрещены. Приостановили работу бань, саун, бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. Временно сократили плановую госпитализацию и медпомощь.

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