Переломить эпидситуацию по COVID-19 в Ростовской области планируют к осени

Рост заболеваемости в регионе наблюдается уже шестую неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области ситуацию с заболеваемостью коронавирусом планируют переломить через две-три недели. Однако для этого все жители региона должны строго соблюдать санитарные ограничения и как можно скорее вакцинироваться. Такое заявление сделал руководитель управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев, передает ТАСС.

- Рост заболеваемости наблюдается уже шестую неделю. Надеюсь, что в ближайшие две-три недели мы увидим эффект от дополнительных ограничительных мер и от иммунизации. Потом движение заболеваемости все-таки изменится, - прокомментировал Евгений Ковалев.

Ранее на Дону из-за эпидситуации ввели ковидные ограничения. Теперь в ряд учреждений можно приходить только с сертификатами о вакцинации, справкой о перенесенной инфекции или со свежим ПЦР-тестом. Также в местах массового скопления людей усилили контроль за соблюдением масочного режима.

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