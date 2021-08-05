Рестораторы Ростовской области просят власть пересмотреть антиковидные ограничения

Федерация ресторатор и отельеров региона готовит петицию Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководители заведений общественного питания не согласны с введенными в регионе с 4 августа ковидными ограничениями. Рестораторы Дона собираются написать письмо Василию Голубеву с просьбой о смягчении новых антиковидных мер. Об этом сообщает портал «Городской репортер».

- Летние площадки не следует ограничивать, даже Москва не стала этого делать ранее, - приводит пример вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростовской области Светлана Абдулазизова.

Рестораторы обеспокоены и тем, что из-за новых мер снова откроют подпольную работу ночные клубы, что приведет только к увеличению заразившихся. Также они напомнили, что сотрудники общепита и гостиниц к 10 августа полностью закончат вакцинацию, поэтому вводить столь жесткие меры нецелесообразно.

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