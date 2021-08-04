«Будем обслуживать через дверь»: Где поесть в Ростове без прививки после введения новых ковидных ограничений

В рестораны без документов теперь не пустят Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новые ковидные запреты и ограничения вступили в силу в Ростовской области сегодня, 4 августа. Сразу же, в первый день, их последствия на себе испытали сотни ростовчан и жителей региона, когда пришли в столовую или кафе на обед, а их отправили за сухпайком в магазин. Теперь в заведения общепита не пустят и не продадут еду, если человек не предоставит сертификат о завершении курса прививок либо отрицательный тест ПЦР или справку о том, что переболел короновирусом в течение последних шести месяцев. Корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» узнали, как сказался первый день ужесточения ограничений на этом бизнесе и где поесть человеку, который еще не привился.

ВСЕ БЛЮДА МЕНЮ - НА ВЫНОС

- Очень плохо мы пережили это. Люди просто разворачиваются и уходят, - горько поделились сотрудницы раздачи двух разных сетей столовых быстрого питания.

Причем в одной из сетей уходила большая часть посетителей. А вот во второй люди оказались готовы к такому строжайшему «естественному отбору».

- Наверное, половина или даже больше половины наших клиентов не растерялись и предъявили нам один из необходимых документов, благодаря чему мы смогли беспрепятственно их накормить, - рассказали там. - К нам приходят в основном, сотрудники офисов. Они хорошо информированы о всех новых постановлениях властей и привиты.

В кафе, которому на уже привитых едоков повезло меньше, решили начать работать на вынос.

- Будем распечатывать и вывешивать под стеклом при входе телефон, по которому начнем принимать заказы. Придется передавать еду людям в дверях, а что еще делать? - вздохнула сотрудница первого заведения.

Непривитые люди смогут купить хоть пирожок, хоть суп - но только на вынос Фото: Павел КЛОКОВ

При несоблюдении постановления ресторанам грозят штрафы.

- 30 или 50 кажется тысяч рублей тому, кто обслужил человека без документов, а дополнительный штраф - на директора ресторана, - стали вспоминать сотрудницы раздачи.

По их словам, уже сегодня любой ресторан рискует нарваться на приход проверки и штраф.

- Так что требования мы будем соблюдать неукоснительно, - подвели итоги беседы в последнем ресторане.

Ростовчанину без документов, подтверждающих право на обслуживание, похоже, едва ли удастся пообедать таким образом.

ПИРОЖКОВЫЕ И ШАУРМА

А вот в пирожковых и хлебных лавках об ограничениях не заботятся.

- Нас это не коснулось вообще, мы всем булочки продаем - и привитым и непривитым. Главное чтобы человек в маске был, - делится кассир одной из ростовских пирожковых.

- Да, продаем мы всем, но вот тут у нас были столики в зале — мы их убрали, - заметила второй кассир.

Так что выпечка — только на вынос. Для самых голодных любимым блюдом по-прежнему остается ростовская шаурма. Продавцы таких ларьков говорят, что ни о каких ограничениях даже не слышали и требовать документы не собираются.

Квас и лимонад в ларьках тоже беспрепятственно отпускают всем — нет зала со столиками и нет проблем, так что от жажды в Ростове никто не пострадает.

Продавцы шаурмы рады накормить хоть привитого, хоть непривитого Фото: Артем КИЛЬКИН

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