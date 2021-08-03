Дневник кассира супермаркета: «Ждем просрочки, чтобы забрать, а на тортиках неделями переклеиваем дату производства - не отравятся»

Супермаркет в центре города или возле дома — без этого места мы уже не представляем комфортную жизнь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Супермаркет в центре города или возле дома — без этого места мы уже не представляем комфортную жизнь не только в городах, но и в селах. Нервные покупатели, уставшие кассиры и продавцы давно стали героями народных анекдотов. Но в каждой шутке есть доля правды. Каково это — работать с чужими деньгами за весьма скромную зарплату и говорить «вам пакет нужен?» по 12 часов кряду? Своей историей с «КП — Ростов-на-Дону» поделилась жительница донской столицы, которая как раз-таки попробовала себя в роли продавца-кассира.

ЛЕТОМ — В ЖИЛЕТКЕ И ШАПОЧКЕ

- При трудоустройстве в одну из крупных сетей супермаркетов в Ростове мне предложили часы работы на выбор.

- Можешь взять два дня рабочих по 12 часов и два выходных, то есть от открытия и до закрытия магазина, или пять дней в неделю по 9 часов, - предложила директор магазина.

«Пять на два» - звучит полегче да и оплачивается получше, потому что там больше рабочих часов в неделю.

- Но по будням у нас «молочка»: привозят каждый день свежее молоко, его надо быстро перекладывать в холодильники, заодно пересматривать все сроки годности старого молока, заменять просрочку. Работа тяжелая и «холодная» - на этом люди долго не держатся. Месяц-другой — и увольняются, - честно призналась руководитель.

Каждый день свежее молоко надо быстро перекладывать в холодильники Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Я выбрала график «пять на два». Каждое утро часа по три мне приходилось проводить, с головой, а то и по пояс, в холодильниках — вертикальных и ларях. Доставать из такого каждый пакет молока и каждую баночку йогурта, чтобы проверить дату, было совсем неудобно, учитывая плотность, с какой выставлены ряды продуктов. Спустя пять-десять минут начинали замерзать руки, спустя полчаса — нос и уши. В холодильнике-то настоящая ростовская зима — всего плюс четыре!

Вскоре я поняла, почему многие сотрудники даже летом ходят внутри магазина в легких куртках и демисезонных жилетках. Поработав пару дней в накинутом капюшоне, я нашла, что это не очень удобно, и стала брать на работу шапочку.

ИЗ МАГАЗИНА — НИ НОГОЙ

Другим минусом оказалось то, что всю свою смену ты не можешь покинуть территорию магазина. Даже сходить на обеденный перерыв наружу тебе нельзя.

- Или бери с собой, или покупай что-то в нашем же супермаркете, - отрезала руководитель. - Можешь попросить коллег по кассе «пробить» тебе скидку для пенсионеров - 10%. А так у нас ни для кого больших скидок нет.

И это были не пустые угрозы: если вышел за территорию магазина в свое рабочее время без ведома директора — тебя реально оштрафуют.

- По вторникам все выходят на работу на час раньше — меняем ценники, - предупредили меня. - Что-то подешевеет, что-то, наоборот, подорожает. Цены нам спускает торговая сеть. Если не успеваем заменить ценник, то придется продавать по старой цене, а это убытки, ошибки и возмущения покупателей.

Задержаться после работы на час-два, если слишком большую поставку товара вовремя не разложили по витринам, тоже оказалось делом обыкновенным. Зато перерывов как таковых не было: ни озвученных часовых у «пятидневщиков», ни полуторачасовых у тех, кто работал «два на два». На все про все десять минут, чтобы погреть в баночке и проглотить свой борщ, — и снова за работу: раскладывать товары по полкам, обслуживать покупателей. Иначе директриса срывается на крик.

ВСЮ ПРОСРОЧКУ — НА КУХНЮ

- Правило номер один: всю просрочку — на кухню, - начала учить меня местным премудростям коллега. - Ну вот, например, видишь? Это мясо позавчера просрочилось, значит, пойдет на котлеты.

Некоторую просрочку, как оказалось, сотрудникам разрешалось бесплатно забрать в качестве добавки к зарплате.

- Охотно берем чай, кофе, шоколадки, завалявшееся печенье. А что ему сделается, печенью-то? - радостно поделился лайфхаком с новенькой паренек, работавший на погрузке.

Сотрудники супермаркета, как оказалось, жалеют, что у чая такой длинный срок годности — из-за него такая просрочка доставалась им редко.

- Вот этот и этот хлебозаводы сами забирают у нас не проданные булочки. Их брать домой нельзя — сдаем поставщику под счет, - поучала меня директор. - Этим компаниям важно, чтобы до потребителя всегда доходило свежее.

А еще часть продукции на проверку оказалась не столь безопасной.

Тортики местного производства не всегда свежие Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А эти тортики — нашего собственного производства, - продолжала директор экскурсию по холодильнику. - Переклеиваем дату, и обратно в продажу: у них впереди снова целая неделя. Если и за эту неделю он не уходит — переклеиваем дату по второму разу.

- А если люди отравятся? - мне стало не по себе.

- Не отравятся. Чем там травиться? Они ж вечные! - усмехнулась директор. - Еще ни разу никто жаловаться не приходил.

Продукты, которым до конца срока годности оставался день-два, меня попросили откладывать в отдельную тележку.

- Их мы фасуем по два: берем, например, две бутылки одинакового кефира, обматываем скотчем и крепим бирочку «два по цене одного». Так быстрее расходится, - продолжает просвещать руководитель.

Когда оставалось две бутылки кефира разных сортов, мне подсказали смотать вместе и их - все равно купят.

ШТРАФЫ, ВОРОВСТВО И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Если вы подумали, что для сотрудника супермаркета самое главное — это расставить по полкам товар красиво и обслужить на кассе вежливо, то это не так. Главное - смотреть в оба, чтобы в твою смену ничего не украли.

- А что, воруют? - удивилась я.

- А то! Как только не воруют. И детские игрушки в носок засовывают, чтоб через кассу с ними бесплатно пройти. И бутылку водки в рукав пальто, - директор перечисляет народные методы бесплатного похода в магазин. - В этом деле люди у нас мастера! Ловим, конечно, таких нарушителей, но не каждый раз получается.

На одном из стеллажей висит упаковка от кухонного полотенца — целлофан без содержимого. Само полотенце нигде не валяется: видимо, ушло вместе с кем-то из недобросовестных покупателей.

Алкоголь в супермаркетах воруют достаточно часто Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость недостачи, как оказалось, раскидывают на мерчендайзеров и кассиров. Так что от маленькой зарплаты в 16 тысяч тебе почти наверняка достанется еще меньше, даже если ты не виноват в совершении кражи у магазина.

- Девчонки, смотрим сюда внимательно! «Алкашка» будет теперь стоять на открытом стеллаже: без замков, без стекла - прямо рядом с кассой. Так велит высшее руководство - у них там новые нормативы по расположению зала. Если хоть одну бутылку сопрут — цену раскидаю на всю смену и вычту из зарплаты! - грозно предупредила директор.

Смена, состоящая из трех человек, шокировано охает. Некоторый алкоголь стоит по 4-6 тысяч рублей за бутылку.

- Придется отращивать третий глаз, - досадливо шутит одна из кассирш. - Поди его уследи кто там что делает в очереди. Тебе же за экраном нужно смотреть, и на товар, который пробиваешь, и на клавиатуру, и деньги считать внимательно. А там рукой махнут, секунда дела — и нет бутылки.

Кассу пересчитывают каждый вечер перед закрытием. За недостачу какой бы то ни было суммы наличными по сравнению с пробитыми чеками ты получаешь вычет из зарплаты.

- Наша директриса меня однажды подставила, - жалуется молодой мерчендайзер, иногда попадавший на кассу. - Подошла, покопалась в кассе, пока я на минуту отошел, я краем глаза увидел. В конце дня не досчитали там пятисотки. Вычли с меня, конечно же. Но это она вынула оттуда купюру и себе в карман положила. Специально, чтоб насолить. Я ей с первого дня не понравился. После этого случая ее терпеть не могу, только доказать ничего не могу.

На кассе никому не хочется ждать Фото: Евгения ГУСЕВА

ПОКУПАТЕЛИ НЕРВНИЧАЮТ В ОЧЕРЕДИ

Если на кассе создается слишком большая очередь, люди нервничают. Все свое недовольство они срывают, конечно же, на кассире. За день можно много раз услышать про то, как медленно ты пробиваешь товары, как плохо все устроено в магазине, как все торопятся, как жарко стоять в очереди или наоборот слишком сильно дует кондиционер.

Возмущения насчет того, что закрыта третья касса, и их работает всего две, или, еще хуже, вообще одна — это тоже типичный случай.

«Почему у вас все так дорого?» - давят на тебя сердитые бабушки и дедушки, которые помнят копеечные цены своей молодости. В глубине души я с ними соглашаюсь, потому что приблизительно знаю о размере наценок — они многократны. Но, к сожалению, я не могу отдать пенсионерам все желаемые товары за свой счет.

По продуктовым корзинам можно легко угадать, какой образ жизни ведет человек или какое у него сегодня событие. Вот молодая женщина с ребенком в коляске: она выбирает торт, набор свечей для торта в виде цифр и игрушку-трансформер. Наверное, у нее есть ребенок постарше, и сегодня семья празднует его день рождения.

Вот невзрачная дама, которая покусывает губу и явно волнуется, что не успеет куда-то. Она покупает шампунь, гель для укладки волос, мятную жевательную резинку и презервативы. У нее сегодня вечером явно свидание. Почему-то кажется, что для нее такое событие — большая редкость.

Сутулый неопрятно одетый мужчина в воскресенье покупает всего лишь одну бутылку водки. Мне жаль его: наверное, в запое еще с субботы, если не с пятницы, и водка закончилась, а жизнь лучше не показалась. Скорее всего, ему даже не с кем пить. А в понедельник, должно быть, на работу — поэтому бутылка всего одна.

Старички и старушки обычно берут хлеб, молоко, мешочек картошки и много пакетиков корма для домашних животных. Я сижу за кассой и представляю, как этот человек придет домой, перекусит нехитрой, самой дешевой едой и будет кормить дорогими кормами свою любимую кошечку.

Дети — на свои единственные 100 рублей деловито выбирают газировку, шоколадный батончик и жвачку. Человеческие души и судьбы проходят и сменяются передо мной, как в калейдоскопе, пока я сижу за кассой обычного сетевого супермаркета. Можно оставить их без внимания — а можно улыбнуться и сказать доброе слово своим покупателям, чтобы им не так уныло было стоять в очереди, если все равно всем приходится ждать. Да и тебе самому так теплее и веселее. Ведь, как показала практика, даже самые измотанные и уставшие люди отзываются добром и улыбками на твое добро.

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