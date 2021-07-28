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Общество28 июля 2021 9:00

Дневник офциантки: «Мешаем омлет голыми руками, доедаем объедки со стола и прячем еду в цветах»

Ростовчанка трудилась летом на курортах Краснодарского края и рассказала об изнанке работы в столовых морских городов
КИСЛОВА Виктория
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Когда зовут на работу, обещают одно, а на деле всплывают "сюрпризы"

Когда зовут на работу, обещают одно, а на деле всплывают "сюрпризы"

Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда нам с подругой надоело все в Ростове, мы решили сбежать. На дворе был июнь, и первое, что тогда пришло нам в голову - море. Мы решили, что сезонная работа на курорте поможет разобраться с мыслями - все-таки даже месяц вне дома способен навести порядок в голове. Долго искать не пришлось: тетя моей подруги работала в одной из столовых поселка Ново-Михайловского на кухне. Договорилась с управляющей: мол, приедут племянницы из Ростова и будут официантками. Сказано – сделано. Нам пообещали, что мы будем накрывать и убирать со столов.

- Легко, - подумали мы тогда. - Завтрак, обед, ужин. Два дня отработал, а потом два дня гуляешь, сколько хочется. Питание и проживание - бесплатно. Рай, да и только!

МАРШ, НА КУХНЮ

И вот мы приехали. Нас встретила тетя и провела в домик. Рабочий городок находился на территории базы отдыха, прямо в горах. Сеть не ловила, поэтому, чтобы позвонить или выйти в Интернет, нужно было выходить к морю. Но и в этом был свой вайб - атмосфера по-нашему, по-молодежному: мы же хотели сменить обстановку! Наш домик оказался фургончиком советских лет с более чем скромной обстановкой: две кровати, старая мебель, сырость и много пауков. Вместо привычного туалета - дыра в полу и душ, где горячая вода идет через раз. Но нас, 21-летних городских девчонок, это не напугало. Мы очень хотели новых ощущений!

Уже через 15 минут мы были у управляющей. Она посмотрела на нас и сказала, что какое-то время нужно будет помогать на кухне, а только потом нас допустят к подносам и клиентам, потому как сейчас людей и без нас хватает. Было неприятно, ведь договаривались-то заранее, а получилось, что приехали словно в пустоту. Но главное - мы у моря. И это вдохновляло! Тем более, что управляющая отпустила нас гулять и осваиваться. Первый рабочий день – через два дня.

- Не опаздывать и быть к шести утра, - строго погрозила она костлявым пальцем.

Мы пообещали быть вовремя, и помчали на пляж.

Сотню яиц пришлось вымешивать голыми руками, без перчаток.

Сотню яиц пришлось вымешивать голыми руками, без перчаток.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАКАЗАНА – ТРИ СЫР

- Два дня пролетели незаметно. И вот оно - утро рабочего дня: вставать в пять было тяжело, особенно, когда ты лег всего пару часов назад. Но мы это сделали! Без десяти минут шесть, маршируем в черных лосинах и белых футболках в столовую. Пришли без опозданий. Нас отправили на кухню.

Я, моя подруга и еще одна девочка-практикантка должны были неопределенное время помогать поварам и кухонным рабочим. И тут началось веселье. Главный повар, ее звали Амели, наш мега-начальник. Она называла нас «Ара, джан!», а мы должны выполнять все ее приказы. Сколько сыра на терке мы с девочками перетерли - не пересчитать. Но это было обязательное упражнение, если ей вдруг казалось, что ты сидишь без дела. Никакие оправдания не помогали.

ОМЛЕТ HANDE MADE

- И вот мой первый завтрак. Для посетителей - омлет. Задание № 1 - бить яйца в большой котелок и мешать их. Перчаток нам не дали, якобы лишние растраты, поэтому мы делали это голыми руками. Благо наша троица была адекватной и тщательно помыла руки перед этим «прекрасным» занятием. И тут случилось то, что меня шокировало. Амели говорит мне: «Ара, опускай руку и мешай яйца! Ну, чего ты ждешь?».

Пятерня погрузилась в яичную массу, вызвав шквал странных ощущений: сначала даже интересно, а потом - как-то мерзко. Я пытаюсь перемешивать к тому моменту сотню разбитых яиц. Видя, что у меня неважно получается, повара решили мне помочь: они поочередно засовывали руки в яичную массу, давая напутствия как выполнить это ответственное задание. Из этого и приготовили омлет...

Работодатель обещал кормить, но размер порций заранее не обговаривался. От голода приходилось собирать еду, оставшуюся после отдыхающих.

Работодатель обещал кормить, но размер порций заранее не обговаривался. От голода приходилось собирать еду, оставшуюся после отдыхающих.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИЛИ В АРМИИ, ИЛИ МОТАЮ СРОК

Когда началась раздача, меня не отпускала мысль, что в этот омлет опустили больше десятка (!) рук. В тот день на завтрак я выпила только стакан воды.

Люди, позавтракав, ушли. Официанты накрывали столики заново, а мы с завистью смотрели и хотели быть на их месте. Наверное, потому что нам давали самые неприятные и бессмысленные задания. Например, мы мыли полы и подметали каждые десять минут без преувеличения. Иногда казалось, что будто повара испытывали нас лишь бы чем-то занять. Например, рассыпали чистящее средство на плиты, которые и без того сверкали чистотой, и велели нам вычистить все до идеального блеска. Мне казалось, я или в армии, или мотаю где-то срок. Вся самая грязная работа доставалась нам. Так прошло два дня.

Тетя моей подруги - боевая, как оказалось, по своей натуре женщина видела, что над нами издеваются, и упросила управляющую поскорее поставить нас официантками. И справедливость восторжествовала. Нашему счастью не было предела. А повара, как показалось, даже немного расстроились, ведь они на время лишились развлечения.

Отдыхающие жалели и даже отдавали нетронутые блюда нам.

Отдыхающие жалели и даже отдавали нетронутые блюда нам.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

СЧАСТЬЕ, КОГДА СЫР - С МАСЛОМ!

- После двух дней на кухне работа официантками показалась нам раем. Мы - в черных платьях и красивых белых фартуках. Рабочий день начинался в хлебном цеху. Это было место встречи, когда можно было нахохотаться и наобщаться.

На каждого официанта - 150-200 человек посетителей. Им нужно было нарезать по два куска белого и черного хлеба, еще один ломоть батона. На все про все час. Доходило и до мозолей. Но привыкаешь и к ним.

По стандарту на завтрак ты должен разложить: хлеб, чай, сахар, сыр, масло, в особенные дни даже колбаса была. За пять или десять минут до начала мы разносили первое и второе на обед, такая же технология была и на ужин.

Все кроме хлеба нам давали ровно под счет. А потому масло, сыр и колбаса - были непозволительной роскошью. А еще - булочки и нормальные порции.

Поэтому мы приловчились собирать еду со столов. Сначала, конечно, это было дико и первые несколько дней мы ходили голодные, а после работы покупали себе нормальную еду. Но голод такая штука, что долго носом не повертишь, начнешь и объедки собирать.

Когда люди начинали вставать из-за своих столиков, мы пытались сгрести себе как можно больше лакомств. Это была победа, если в порции у тебя оказывался сыр с маслом!

На одну официантку приходилось до 200 человек, которым мы разносили порции.

На одну официантку приходилось до 200 человек, которым мы разносили порции.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

В КАЧЕСТВЕ ЧАЕВЫХ - ЛИМОН

- На самом деле нас должны были кормить: рабочему персоналу обязывались обеспечить питание. Правда, каким оно будет, никто не уточнял. Если у посетителей были макароны и сосиски, то нам давали маленькую горсточку рожков и четверть сосиски. Вот и выживали как могли. Отдыхающие замечали, что мы делаем. Иногда какая-нибудь женщина с жалостью и пониманием в глазах отдавала мне свою нетронутую порцию. Было реально стыдно, но я забирала - чего уж отказываться от такой роскоши. Один раз в качестве чаевых дали лимон, в другой за то, что принесла побольше черного хлеба – шоколадку. Я была счастлива.

Порции тоже были под счет. Но людей было настолько много, что проследить за всем повара просто не могли. И мы ставили больше тарелок на раздачу, а еду из лишних порций заворачивали в салфетки, и прятали в шкаф и за цветами.

Когда мы могли, наконец, поесть, доставали спрятанное из своих тайников и начинали трапезу. Лично моим любимым тайником был фикус, расположенный в углу столовой на окне. Он был моим кормильцем - я его очень любила.

ЛЕТО, МОРЕ, ЖИЗНЬ

- За рабочий день, конечно, сильно уставали, потому что всегда были на ногах. Да и зарплата 600 рублей за 12-часовой рабочий день – сильно не разгуляешься. За месяц я получила всего 12 тысяч, но это не имело значения. Работа на море - это не только про работу. Это про друзей, знакомства, моменты и воспоминания, которые мы сохраним в своем сердце на всю жизнь. Это другой мир! Там другая жизнь, и ты действительно забываешь о том, что где-то в иных местах тоже что-то происходит. Ты находишься в моменте.

Здесь есть свои плюсы. Нас бесплатно катали на водных мотоциклах и «таблетке», а шезлонги давали просто так. Вечерами мы собирались компанией и пели песни на берегу моря, иногда ездили на машинах в горы. Так как там были проблемы со связью и интернетом, то друзья заходили к нам в домик в гости, когда хотели поболтать или погулять. В наше время это действительно удивительно - вот так, без телефонов, интернета и прочего просто сидеть рядом и разговаривать долго и интересно с людьми из самых разных уголков России.

Помимо работы мы много общались и купались.

Помимо работы мы много общались и купались.

Фото: Михаил ПАТЛИС

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