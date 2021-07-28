Дневник офциантки: «Мешаем омлет голыми руками, доедаем объедки со стола и прячем еду в цветах»

Когда зовут на работу, обещают одно, а на деле всплывают "сюрпризы" Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда нам с подругой надоело все в Ростове, мы решили сбежать. На дворе был июнь, и первое, что тогда пришло нам в голову - море. Мы решили, что сезонная работа на курорте поможет разобраться с мыслями - все-таки даже месяц вне дома способен навести порядок в голове. Долго искать не пришлось: тетя моей подруги работала в одной из столовых поселка Ново-Михайловского на кухне. Договорилась с управляющей: мол, приедут племянницы из Ростова и будут официантками. Сказано – сделано. Нам пообещали, что мы будем накрывать и убирать со столов.

- Легко, - подумали мы тогда. - Завтрак, обед, ужин. Два дня отработал, а потом два дня гуляешь, сколько хочется. Питание и проживание - бесплатно. Рай, да и только!

МАРШ, НА КУХНЮ

И вот мы приехали. Нас встретила тетя и провела в домик. Рабочий городок находился на территории базы отдыха, прямо в горах. Сеть не ловила, поэтому, чтобы позвонить или выйти в Интернет, нужно было выходить к морю. Но и в этом был свой вайб - атмосфера по-нашему, по-молодежному: мы же хотели сменить обстановку! Наш домик оказался фургончиком советских лет с более чем скромной обстановкой: две кровати, старая мебель, сырость и много пауков. Вместо привычного туалета - дыра в полу и душ, где горячая вода идет через раз. Но нас, 21-летних городских девчонок, это не напугало. Мы очень хотели новых ощущений!

Уже через 15 минут мы были у управляющей. Она посмотрела на нас и сказала, что какое-то время нужно будет помогать на кухне, а только потом нас допустят к подносам и клиентам, потому как сейчас людей и без нас хватает. Было неприятно, ведь договаривались-то заранее, а получилось, что приехали словно в пустоту. Но главное - мы у моря. И это вдохновляло! Тем более, что управляющая отпустила нас гулять и осваиваться. Первый рабочий день – через два дня.

- Не опаздывать и быть к шести утра, - строго погрозила она костлявым пальцем.

Мы пообещали быть вовремя, и помчали на пляж.

Сотню яиц пришлось вымешивать голыми руками, без перчаток. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

НАКАЗАНА – ТРИ СЫР

- Два дня пролетели незаметно. И вот оно - утро рабочего дня: вставать в пять было тяжело, особенно, когда ты лег всего пару часов назад. Но мы это сделали! Без десяти минут шесть, маршируем в черных лосинах и белых футболках в столовую. Пришли без опозданий. Нас отправили на кухню.

Я, моя подруга и еще одна девочка-практикантка должны были неопределенное время помогать поварам и кухонным рабочим. И тут началось веселье. Главный повар, ее звали Амели, наш мега-начальник. Она называла нас «Ара, джан!», а мы должны выполнять все ее приказы. Сколько сыра на терке мы с девочками перетерли - не пересчитать. Но это было обязательное упражнение, если ей вдруг казалось, что ты сидишь без дела. Никакие оправдания не помогали.

ОМЛЕТ HANDE MADE

- И вот мой первый завтрак. Для посетителей - омлет. Задание № 1 - бить яйца в большой котелок и мешать их. Перчаток нам не дали, якобы лишние растраты, поэтому мы делали это голыми руками. Благо наша троица была адекватной и тщательно помыла руки перед этим «прекрасным» занятием. И тут случилось то, что меня шокировало. Амели говорит мне: «Ара, опускай руку и мешай яйца! Ну, чего ты ждешь?».

Пятерня погрузилась в яичную массу, вызвав шквал странных ощущений: сначала даже интересно, а потом - как-то мерзко. Я пытаюсь перемешивать к тому моменту сотню разбитых яиц. Видя, что у меня неважно получается, повара решили мне помочь: они поочередно засовывали руки в яичную массу, давая напутствия как выполнить это ответственное задание. Из этого и приготовили омлет...

Работодатель обещал кормить, но размер порций заранее не обговаривался. От голода приходилось собирать еду, оставшуюся после отдыхающих. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИЛИ В АРМИИ, ИЛИ МОТАЮ СРОК

Когда началась раздача, меня не отпускала мысль, что в этот омлет опустили больше десятка (!) рук. В тот день на завтрак я выпила только стакан воды.

Люди, позавтракав, ушли. Официанты накрывали столики заново, а мы с завистью смотрели и хотели быть на их месте. Наверное, потому что нам давали самые неприятные и бессмысленные задания. Например, мы мыли полы и подметали каждые десять минут без преувеличения. Иногда казалось, что будто повара испытывали нас лишь бы чем-то занять. Например, рассыпали чистящее средство на плиты, которые и без того сверкали чистотой, и велели нам вычистить все до идеального блеска. Мне казалось, я или в армии, или мотаю где-то срок. Вся самая грязная работа доставалась нам. Так прошло два дня.

Тетя моей подруги - боевая, как оказалось, по своей натуре женщина видела, что над нами издеваются, и упросила управляющую поскорее поставить нас официантками. И справедливость восторжествовала. Нашему счастью не было предела. А повара, как показалось, даже немного расстроились, ведь они на время лишились развлечения.

Отдыхающие жалели и даже отдавали нетронутые блюда нам. Фото: Алена МАРТЫНОВА

СЧАСТЬЕ, КОГДА СЫР - С МАСЛОМ!

- После двух дней на кухне работа официантками показалась нам раем. Мы - в черных платьях и красивых белых фартуках. Рабочий день начинался в хлебном цеху. Это было место встречи, когда можно было нахохотаться и наобщаться.

На каждого официанта - 150-200 человек посетителей. Им нужно было нарезать по два куска белого и черного хлеба, еще один ломоть батона. На все про все час. Доходило и до мозолей. Но привыкаешь и к ним.

По стандарту на завтрак ты должен разложить: хлеб, чай, сахар, сыр, масло, в особенные дни даже колбаса была. За пять или десять минут до начала мы разносили первое и второе на обед, такая же технология была и на ужин.

Все кроме хлеба нам давали ровно под счет. А потому масло, сыр и колбаса - были непозволительной роскошью. А еще - булочки и нормальные порции.

Поэтому мы приловчились собирать еду со столов. Сначала, конечно, это было дико и первые несколько дней мы ходили голодные, а после работы покупали себе нормальную еду. Но голод такая штука, что долго носом не повертишь, начнешь и объедки собирать.

Когда люди начинали вставать из-за своих столиков, мы пытались сгрести себе как можно больше лакомств. Это была победа, если в порции у тебя оказывался сыр с маслом!

На одну официантку приходилось до 200 человек, которым мы разносили порции. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В КАЧЕСТВЕ ЧАЕВЫХ - ЛИМОН

- На самом деле нас должны были кормить: рабочему персоналу обязывались обеспечить питание. Правда, каким оно будет, никто не уточнял. Если у посетителей были макароны и сосиски, то нам давали маленькую горсточку рожков и четверть сосиски. Вот и выживали как могли. Отдыхающие замечали, что мы делаем. Иногда какая-нибудь женщина с жалостью и пониманием в глазах отдавала мне свою нетронутую порцию. Было реально стыдно, но я забирала - чего уж отказываться от такой роскоши. Один раз в качестве чаевых дали лимон, в другой за то, что принесла побольше черного хлеба – шоколадку. Я была счастлива.

Порции тоже были под счет. Но людей было настолько много, что проследить за всем повара просто не могли. И мы ставили больше тарелок на раздачу, а еду из лишних порций заворачивали в салфетки, и прятали в шкаф и за цветами.

Когда мы могли, наконец, поесть, доставали спрятанное из своих тайников и начинали трапезу. Лично моим любимым тайником был фикус, расположенный в углу столовой на окне. Он был моим кормильцем - я его очень любила.

ЛЕТО, МОРЕ, ЖИЗНЬ

- За рабочий день, конечно, сильно уставали, потому что всегда были на ногах. Да и зарплата 600 рублей за 12-часовой рабочий день – сильно не разгуляешься. За месяц я получила всего 12 тысяч, но это не имело значения. Работа на море - это не только про работу. Это про друзей, знакомства, моменты и воспоминания, которые мы сохраним в своем сердце на всю жизнь. Это другой мир! Там другая жизнь, и ты действительно забываешь о том, что где-то в иных местах тоже что-то происходит. Ты находишься в моменте.

Здесь есть свои плюсы. Нас бесплатно катали на водных мотоциклах и «таблетке», а шезлонги давали просто так. Вечерами мы собирались компанией и пели песни на берегу моря, иногда ездили на машинах в горы. Так как там были проблемы со связью и интернетом, то друзья заходили к нам в домик в гости, когда хотели поболтать или погулять. В наше время это действительно удивительно - вот так, без телефонов, интернета и прочего просто сидеть рядом и разговаривать долго и интересно с людьми из самых разных уголков России.

Помимо работы мы много общались и купались. Фото: Михаил ПАТЛИС

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