«Тараканы бегают по кухне, а начальство с криком отпускает в туалет»: откровения работницы ростовского фастфуда

В фаст-фуде работают самые стойкие люди Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Ростовская молодежь и люди постарше отлично знают, когда остро необходимы деньги, а хорошая работа никак не попадается — то лишние руки всегда были и будут нужны в заведениях фастфуда. Да, работа нелегкая — все время на ногах, клиенты часто попадаются нервные, но это только верхушка айсберга. Бывшая сотрудница ростовского ресторана быстрого питания рассказала «КП — Ростов-на-Дону» об изнанке работы в популярном заведении фастфуда.

«СОБИРАЙ БУРГЕРЫ, МОЙ ТУАЛЕТЫ»

- Я давно уже не студентка, но все же рискнула устроиться на работу в фастфуд, потому что в описании вакансии значились «гибкий график, бесплатное питание для сотрудников, официальное трудоустройство по трудовому кодексу» - как говорится, все что нужно рабочему человеку. Но даже имея за плечами жизненный опыт, не догадывалась, насколько суровые условия труда скрываются за этими «правильными» словами.

- Платить будем 130 рублей в час, - отрезал будущий руководитель. - Перерывы не оплачиваются, отпуска, больничные — тоже. За что тебе платить, если в это время ты не работаешь?

Условия звучали жестко, но в принципе логично. Особо и не поспоришь, ведь кто не работает — тот не ест. Почасовая ставка показалась мне не такой уж плохой по сравнению с теми же сетевыми супермаркетами, где тебе гарантировано платят всего лишь 100-115 рублей в час.

- Ночные смены длятся 2-4 часа, дневные — до 12 часов. Пятидневку по 12 часов никого работать не заставляем: нормальная смена длится восемь часов, но сотрудники сами просят продлить им рабочий день, чтобы заработать больше.

В фаст-фуде платят не так плохо, как в супермаркетах: 130 рублей в час Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обещанный «гибкий график», как оказалось, гнул под себя всех, кто работал в этой сети, несущей людям радость и калории от вкусных бургеров и картошки.

А круг обязанностей можно было описать как «абсолютно все»: мыть посуду, столики в обеденном зале, полы, туалеты («У нас здесь уборщиц нет», - коротко и ясно пояснило начальство), принимать заказы за кассой, стоять на сборке и выдаче, жарить во фритюрнице, готовить котлеты, складывать из ингредиентов бургеры.

Список более чем внушительный и менее чем привлекательный, но что поделаешь — работа была нужна здесь и сейчас.

АДСКАЯ КУХНЯ

Перед допуском на кухню мне пришлось актуализировать санитарную книжку, пройти нарколога и психиатра, а также пересмотреть целых 10 часов обучающих видеороликов, где коротко излагались нормативы и регламенты для сотрудников. Регламентов оказалось немерено. Кулинарная часть правил понятна и хорошо известна любой хозяйке на обычной кухне: не класть свежие продукты в невымытую посуду, не хранить свежее рядом с полежавшим, выкидывать всё просроченное, не брать одними и теми же приборами сырое и готовое мясо. Обычные правила, знакомые каждой хозяйке на бытовой кухне.

На третий день, перед первым допуском в святая святых - на кухню - меня научили по-ресторанному «правильно» мыть руки. Процедура состояла из 12 разных этапов. Надо было сначала почистить грязь под ногтями специальной щёточкой, лежавшей в дезрастворе, но с виду замаранной — ей пользовался весь ресторан. Потом - мытье мылом и антисептиком, стерильная сушка, обработка спиртом, надевание медицинских перчаток. Мыть руки заново приходилось после каждого загрязнения - буквально по десять раз в день.

Кухня в ресторане быстрого питания бывает просто адской

На кухне я насмотрелась всякого: как «моют» посуду, всего секунду споласкивая под краном, хотя положено мыть в три этапа и в двух разных моющих средствах. Как посетителям закрывают стаканчики с кофе упавшими на пол и едва перемытыми крышечками со следами засохшей хлорки. Ну и классика жанра - как по всем кухонным поверхностям бегают тараканы...

ШТРАФЫ И ИСТЕРИКИ НА ВЫДАЧЕ

Мне повезло - за весь месяц меня ни разу не отправляли мыть туалеты и всего дважды заставили мыть полы.

- На полах у нас Аня обычно, - рассказала моя наставница, кивая на молодую молчаливую кореянку со шваброй. - Мы сначала поручили ей выдачу, но в «час пик», когда клиентов было много, а заказы шли сплошным потоком, у неё случилась истерика. И теперь мы стараемся не поручать ей такую работу.

Внутри ресторана обязанности все-таки разделялись. Одни сотрудники не умели пользоваться кассовым аппаратом, поэтому меня по утрам чаще всего ставили на кассу — был такой опыт работы раньше. Другие были условными «поварами» и в основном собирали бургеры. Каждый вид бургеров (около 50 видов и каждый месяц меню дополнялось и изменялось) собирали из строго обозначенного списка ингредиентов, строго определённого объема и их надо было класть на хлеб в строго определённом порядке. Ошибиться было нельзя: любая жалоба гостя на неправильный бутерброд могла обернуться штрафом.

В первый же мой рабочий день, пока я считала сдачу, мой кассовый аппарат запищал.

- О, лови теперь штраф 100 рублей за то, что касса открыта больше одной минуты, - не злорадно, но с иронией сказала моя наставница.

Толпа голодных людей требует свои заказы как можно скорее Фото: Виктор Гусейнов

Утром посетителей бывало мало, и тогда целый час можно было провести скучая у кассы. Зато в обеденные и вечерние часы народу - хоть отбавляй. Тогда-то я и поняла почему у Ани случилась истерика.

- На выдачу срочно: у нас заказ 20 бургеров! - зовет меня администратор, и я бегу от кассового аппарата в зону выдачи.

Рабочих рук в ресторане много, но их все равно всегда не хватает. Часто руководству приходится вызывать людей дополнительно в их выходной или просить выйти пораньше, а то и задержаться на пару часов после отработанной смены.

Не успев разложить свеженькие бургеры по 20-ти пакетам, я слышу:

- Там клиенты пришли!

Бросаю все недоделанные дела и бегу обратно на кассу. Но это не страшно — если ты сегодня работаешь не один, другие подхватят и сделают то, что ты не успеваешь.

В таком ритме даже минутная передышка — роскошь. На положенные каждые 2 часа 15-минутные перерывы не отпускают. Если просишься отдохнуть, потому что устал и уже не отличаешь один бургер от другого, а на выдаче их перепутать ни в коем случае нельзя, то начальник не пускает и кричит, а коллеги смотрят косо да еще и колко комментируют: «Ишь новенькая раскатала губу - я вот на перерывы никогда не хожу». Курящих могут выпустить на пару минут, но со скрипом. В туалет можно уйти не когда захочется, а только лишь, если кто-то вместо тебя накрепко встал у кассы. Не отпускают с кухни в зону отдыха, даже если нет посетителей и ничего собирать не надо - стой в ожидании новых заказов, а они бывают не только с кассы от живых посетителей, но и онлайн, поэтому работа может «прилететь» в любой момент.

Такую нервотрепку и постоянное напряжение выдерживает не каждый.

- У нас до тебя семеро мальчишек-студентов уволились: две недели — и всё, - вздыхая, поделился руководитель. - То столики протирать не хотят, то униформу носить не будут. Все им не так - одни проблемы! Вот мне 30 лет, и я скажу тебе: что-то хилые сейчас пацаны. девчонки хоть тянут, работают получше.

Премия моя составила 31 рубль Фото: Алексей БУЛАТОВ

31 РУБЛЬ ПРЕМИИ

В конце месяца всем выдали премию за выполнение нормативных показателей ресторана. Самым усердным сотрудникам перепало примерно по 800 рублей, работавшим менее интенсивно — около 100-200 рублей. Мне и другим новичкам достался аж целый 31 рубль премии.

Кстати, обещанного бесплатного питания я так ни разу и не получила.

- Один бургер в день, один напиток 200 мл, и одна жареная картошка, - объявил в самом начале руководитель. - Выдаем, если твоя смена составит больше восьми с половиной часов. Приносите еду с собой, политика ресторана поощряет это.

Если ты пашешь больше стандартной смены и всё-таки «заслужил», то бургеры можно брать не любые, а самые дешевые. Съедаешь бесплатно неположенный бургер — штраф. Возьмешь к нему соус или другое из ассортимента для гостей — тоже штраф, например 300 рублей за 30-рублевый соус. Забирать домой или съесть тут же нельзя даже бракованные продукты: ни пережаренную котлету, которую нельзя подавать гостям, ни кофе с ошибочно налитым сиропом, ни просрочку.

За месяц моей работы в сети фастфуда сложилось впечатление, что там надо трудиться не людям, а роботам. Но механизмов, способных настолько же эффективно заменить человеческие руки и мозг, еще не изобрели. Ребята, которые подолгу держатся на таких должностях, как правило, позитивно смотрят на мир, радуются своей работе и много шутят - несмотря ни на какие строгие правила заведения.

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