В Ростовской области в банки и на почту разрешили приходить без справок о вакцинации

Ранее принятые изменения правительства №272 скорректировали. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области скорректировали ковидные ограничения. Изменения вступят в силу уже с сегодняшнего дня, с 5 августа. Они касаются допуска в залы обслуживания в организациях и учреждениях, сообщили власти.

Так, справки о вакцинации, перенесенной болезни или ПЦР-тесты теперь будут требовать только в МФЦ, в другие места - например, в банки и на почту - можно приходить без этих документов.

- Ранее принятые изменения правительства №272 скорректировали. Сертификат о вакцинации, документ о перенесённом заболевании или свежий отрицательный ПЦР-тест потребуется только при личном посещении залов МФЦ. Если таких документов нет, услуги предоставят в дистанционном режиме, - говорится в сообщении.

При этом власти подчеркивают, что корректировка не затронула остальные пункты ограничений, поэтому справки все-таки будут нужны в фитнес-клубах, спортзалах и точках общепита.

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