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Общество3 августа 2021 20:35

Обманутым дольщикам Минстрой Ростовской области предоставит субсиди

Прием заявок уже начался
ПОПОВА Екатерина
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Подача заявок уже началась Фото: сайт правительства Ростовской области

Подача заявок уже началась Фото: сайт правительства Ростовской области

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области объявило о начале приема заявок на предоставление обманутым дольщикам в 2021 году субсидии. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- Результатом предоставления субсидии является ввод в эксплуатацию не менее одного проблемного объекта, - уточняется в сообщении.

На поддержку обманутым дольщикам уже выделено более 450 млн рублей. Субсидии направлены на ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности.

Требования к заявкам установлены региональным постановлением.

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