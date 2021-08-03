Обманутым дольщикам Минстрой Ростовской области предоставит субсиди

Подача заявок уже началась Фото: сайт правительства Ростовской области

Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области объявило о начале приема заявок на предоставление обманутым дольщикам в 2021 году субсидии. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

- Результатом предоставления субсидии является ввод в эксплуатацию не менее одного проблемного объекта, - уточняется в сообщении.

На поддержку обманутым дольщикам уже выделено более 450 млн рублей. Субсидии направлены на ввод в эксплуатацию проблемных объектов с высокой степенью строительной готовности.

Требования к заявкам установлены региональным постановлением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове осудили застройщика, который обманул более 280 дольщиков

Он похитил 130 миллионов рублей (подробнее)