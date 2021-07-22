В Ростове осудили застройщика, который обманул более 280 дольщиков

В Ростове осудили застройщика за присвоение 130 миллионов рублей Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В донской столице суд вынес приговор местному застройщику, по вине которого оказались обмануты более 280 дольщиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

На скамье подсудимых оказался предприниматель, который являлся директором сразу нескольких строительных компаний. Он занимался строительством домов на улицах Зорге, 20-я Линия, 28-я Линии и бульваре Комарова.

- Всего мужчина привлек деньги 283 дольщиков, но обязательства не выполнил. В результате было похищено 130 миллионов рублей, - говорится в тексте сообщения.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к восьми годам колонии. Кроме того, еу предстоит выплатить штраф в один миллион рублей. Адвокаты попытались обжаловать это решение, но суд оставил его без изменений.

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Это произойдет сразу же после того, как здание введут в эксплуатацию.