Ждали с 2009 года: обманутые дольщики в Батайске получат 70 квартир

Это стало возможным благодаря субсидии в 268,7 миллиона рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В батайском микрорайоне Северный массив достроили проблемную многоэтажку. Теперь 70 обманутых дольщиков получат долгожданные квартиры. Это произойдет сразу же после того, как здание введут в эксплуатацию, обещают власти.

Строительство дома приостановили еще в 2009 году. При этом работы возобновили только в январе прошлого года. Сейчас все задачи выполнены. Это стало возможным благодаря субсидии в 268,7 миллиона рублей. Деньги из областной казны выделили по просьбе жилищно-строительного кооператива «СЖМ-16».

Подобные выплаты в регионе помогли уже многим пострадавшим. Средства тратят на обследование построек, проекты документов, строительно-монтажные работы и даже подключение к инженерным сетям. Всего в 2021 году планируют обеспечить жильем больше 1,5 тысяч обманутых дольщиков.

– Все работы в этой сфере ведутся по графику. Способов решения таких проблем сегодня достаточно: от достройки до предоставления квартир инвесторами и выплат компенсаций, - заявил ранее замминистра строительства области Сергей Вифлянцев.

Также в регионе следят за ситуацией с квартирами для детей-сирот. Например, в этом марте после очередной проверки возбудили уголовное дело - состояние выданного жилья было совершенно непригодным для жизни.