В Ростовской области чиновники поселили детей-сирот в полуразрушенные квартиры

Детей-сирот поселили в аварийных квартирах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Поводом для этого послужило жилье, которое предоставили сиротам. Состояние квартир оказалось буквально не пригодным для жизни.

Как выяснили следователи, жилье, которое купила администрация, находилось в аварийном состоянии. Более того, жить в этих квартирах просто опасно для жизни: в любой момент с потолка могут начать сыпаться куски штукатурки.

Причем, к таким выводам следователи пришли не только после визуального осмотра помещений. Это же подтвердила и экспертиза.

- Сейчас следователи совместно с сотрудниками УФСБ по Ростовской области проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия. Устанавливаются лица, причастные к преступлению, - рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала о том, что в Гуково местный житель несколько лет незаконно получал пособие по инвалидности. Он нанес государству ущерб на сумму один миллион рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростове за махинации на сотни миллионов осудили бывшего офицера ЮВО

Сотни миллионов преступнику удалось похитить за два года – с марта 2012 по март 2014 (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.