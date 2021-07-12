В Ростовской области смертность от COVID-19 за год выросла на 733,8%

За май этого года в донском регионе не смогли спасти 477 человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ростовской области по итогам исследования за май 2021 года смертность пациентов с коронавирусом увеличилась на 733,8%. Такой рост зафиксировали по отношению к данным за прошлый год. Эту цифру обнародовал Росстат.

Всего за май этого года в донском регионе не смогли спасти 477 человек с коронавирусом. При этом вирус был четко подтвержден в 473 случаях, в остальных 4 только подозревают COVID-19, вирус не идентифицирован.

При этом Ростовская область все еще остается первой по количеству умерших с коронавирусом в ЮФО. На втором месте этого антирейтинга находится Краснодарский край, там 327 умерших. Рост жертв инфекции по сравнению с прошлым годом на Кубани составил 371,6%.

Сегодня стало известно, что за прошедшие сутки на Дону скончались 20 человек. Это 9 женщин и 11 мужчин. Всего жертвами COVID-19 в области стали уже 4835 человек. За сутки заболели еще 320 человек.

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