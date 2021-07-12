20 пациентов с COVID-19 не смогли спасти в Ростовской области за сутки

Сейчас в больницах региона лечат 2369 инфицированных пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 12 июля, в Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 20 умерших с COVID-19. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

- Это 9 женщин 46, 49, 57, 68, 80, 84, 89, 92 лет, а также 11 мужчин 39, 41, 53, 55, 58, 69, 70, 73, 75, 81, 85 лет. Все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами COVID-19 в области стали уже 4835 человек, - говорится в сообщении.

Сейчас в больницах региона лечат 2369 инфицированных пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 27 человек, на неинвазивной ИВЛ — 211. За сутки подтвердили еще 320 случаев коронавируса.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вводят дистанционный режим работы.

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