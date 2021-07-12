Еще 320 человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 2369 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 320 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,3. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2446. Об этом сегодня, 12 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 47 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове – 105 . На втором месте находится Каменск-Шахтинский, там 19 заболевших, в Красносулинском и Сальском районах - по 11.

В Аксайском районе выявили 10 положительных тестов, в Таганроге - 9 , в городе Гуково, Новошахтинске и Каменском районе - по 8.

Меньше всего заболевших - по 1 - в Заветинском, Милютинском, Морозовском, Орловском, Песчанокопском, Усть-Донецком и Шолоховском районах.

Среди новых заболевших 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% - от 46 до 65 лет, 13,1% - от 66 до 79 лет, 4,4% - старше 80 лет, 10% - дети.

Лечение в стационарах получают 2369 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 27 человек, на неинвазивной ИВЛ — 211.

За сутки зарегистрировали еще 20 умерших с COVID-19. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в области стали уже 4835 человек.

Накануне в регионе из-за распространения коронавируса запретили массовые мероприятия. Также работодателей обязали перевести на удаленку 30% сотрудников/

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