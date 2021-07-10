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Общество10 июля 2021 16:18

В Ростове-на-Дону запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Кроме этого, работодателей обязуют перевести на дистанционный режим работы 30 процентов сотрудников
РЕПИНА Елена
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Спортивные мероприятия разрешили проводить только на стадионе

Спортивные мероприятия разрешили проводить только на стадионе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, 10 июля, губернатор подписал постановление об усилении коронавирусных ограничений. Согласна новым правилам, теперь в городе и в области запрещены массовые культурные и праздничные мероприятия, также запретили проводить спортивные соревнования.

Исключение – «Ростов Арена». Стадион работать будет, но его заполняемость не должна превышать 50 процентов.

Кроме этого, с понедельника закроются развлекательные объекты в торговых центрах. А вот кинотеатры и аквапарки будут работать.

А еще работодатели должны перевести на дистант 30 процентов сотрудников, а также всех специалистов возрастом 65 лет и выше.

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Власти региона уже подписали соответствующий документ (подробнее)