В Ростове-на-Дону запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

Спортивные мероприятия разрешили проводить только на стадионе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, 10 июля, губернатор подписал постановление об усилении коронавирусных ограничений. Согласна новым правилам, теперь в городе и в области запрещены массовые культурные и праздничные мероприятия, также запретили проводить спортивные соревнования.

Исключение – «Ростов Арена». Стадион работать будет, но его заполняемость не должна превышать 50 процентов.

Кроме этого, с понедельника закроются развлекательные объекты в торговых центрах. А вот кинотеатры и аквапарки будут работать.

А еще работодатели должны перевести на дистант 30 процентов сотрудников, а также всех специалистов возрастом 65 лет и выше.

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Власти региона уже подписали соответствующий документ (подробнее)