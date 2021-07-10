В Ростове-на-Дону вводят дистанционный режим работы из-за коронавируса

В Ростове некоторым работникам придется вернуться к дистанционному режиму
Фото: Александр БУЛАХ
В субботу, 10 июля, губернатор Василий Голубев подписал постановление о новых ограничениях из-за коронавирусной инфекции. Среди прочего в документе идет речь и о переходе на дистанционной режим работы. Но коснется он не всех ростовчан.
Так, власти региона распорядились о частичном возвращении дистанционного режима. Теперь работодателям рекомендовано отправлять работать из дома всех сотрудников, кому есть 65 лет и старше.
- Всего на дистанционную работу должно быть отправлено не менее 30% от общего числа сотрудников, - сообщили в правительстве Ростовской области.
Спортзалы, кинотеатры и аквапарки по-прежнему будут работать. Не закрывают кафе и рестораны, но теперь к обслуживанию посетителей изменился ряд требований.
Эти меры начнут действовать с понедельника, с 12 июля.
Более подробно об ограничениях читайте здесь.
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