Новые ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 10 июля 2021: как теперь изменится наша жизнь

В Ростове-на-Дону, как и во всей стране, пытаются победить ковид Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новые ограничения из-за коронавируса в Ростове-на-Дону 10 июля 2021 приведут к тому, что в кафе, спортзалах и других местах теперь существенно изменится обстановка. Соответствующий документ в субботу днем подписал губернатор донского края Василий Голубев. Так, уже с понедельника, 12 июля, начнут работать новые правила.

ОПЯТЬ «ДИСТАНТ»

В частности, власти распорядились о частичном возвращении дистанционного режима. Теперь работодателям рекомендовано отправить работать из дома всех подчиненных возрастом 65 лет и старше.

- Всего на дистанционную работу должно быть отправлено не менее 30% от общего числа сотрудников, - сообщили в правительстве Ростовской области.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Временно запретили массовые мероприятия культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах.

Однако политические мероприятия проводить разрешается, но число участников не должно быть больше 100 человек. А все меры санитарной безопасности необходимо строго соблюсти.

ЧТО СО СПОРТОМ?

Запретили также проводить физкультурные и спортивные мероприятия с участием зрителей. Однако есть исключение. Оно касается стадиона «Ростов-Арена».

- При этом максимальная заполняемость трибун там также не должна превышать 50%. Заполняемость помещений при проведении музыкальных и театральных выступлений также не должна превышать 50%, - говорится в документе.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

ТЦ тоже будут перестраивать свою работу с учетом новых правил. Так, в зданиях торгово-развлекательных центров закроют объекты для развлечения и досуга, за исключением аквапарков и кинотеатров.

При этом для бассейнов и аквапарков введены ограничения по количеству посетителей.

- Для бассейнов площадь зеркала воды на одного человека должна составлять не менее 10 м2, для аквапарков – не менее 5 м2, - указано в постановлении.

Фитнес-клубы пока не закрывают. Но их максимально допустимая загруженность должна быть исходя из параметров 10 м2 площади на одного посетителя.

КАФЕ, СТОЛОВЫЕ И РЕСТОРАНЫ

При оказании своих услуг предприятиям общественного питания разрешено обслуживать не больше четырех человек за одним столом.

Исключение - случаи семейного посещения кафе и ресторанов, когда за одним столом могут находиться более четырех человек, но в том случае, если они - близкие родственники: родители, дети, супруги.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в донской столице с ковидными нарушениями в одном из концертных залов прошло шоу известной исполнительницы.

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