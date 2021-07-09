«Небо-небо-неболей»: на шоу Zivert в Ростове-на-Дону концертный зал был забит под завязку зрителями без масок

Вид из зала во время концерта в Ростове. Фото: ДЕМКОВ Денис

В донской столице в четверг, восьмого июля, в одном из концертных залов прошел концерт известной артистки – Юлии Zivert. Исполнительницу хитов «Life» и «Неболей» в Ростове ждали уже давно. Запланированный на весну прошлого года концерт отменили из-за ковидных ограничений, введенных в 2020-ом.

И вот этим летом артистка, наконец, приехала с концертом на Дон. Правда, и в этот раз коронавирус внес свои коррективы. Изначально шоу должно было пройти в клубе на левом берегу Дона под открытым небом рядом с бассейном. Однако из-за эпидемиологических ограничений владельцы клуба в итоге отказались предоставить свою площадку для концерта. А Zivert выступила в концертном зале.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

На шоу в этот вечер был аншлаг. Причем, судя по фото и видео, которые с самого утра в своих соцсетях публикуют ростовчане, речь о социальной дистанции там не шла. Так, люди сидели «плечом к плечу», впрочем, плясали также очень близко к друг другу. О масках поклонники исполнительницы также забыли.

Отметим, что незадолго до выступления Zivert в Ростове отменили концерты Дианы Арбениной и группы «Чайф». А также перенесли на 2022 год запланированные на август и сентябрь шоу «ДДТ», «Мумий Тролля», группы «Сплин» и других артистов. Кстати, практически все они должны были выступать не в закрытом помещении, как Zivert , а на крыше бизнес-центра на открытом воздухе.

На днях Zivert выступила в Краснодаре. Как писала «КП - Кубань», шоу также прошло с грубыми ковидными нарушениями. Площадка была заполнена практически полностью. Губернатор Краснодарского края яростно отреагировал на мероприятие с многотысячной аудиторией.

Донские власти пока не высказывались на счет ростовского концерта. Но вот полиция уже начала проверку.

В официальном блоге исполнительницы в «Инстаграме» нет никакой информации о выступлении в Ростове-на-Дону.

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