Еще 482 человека заболели COVID-19 в Ростовской области к утру 30 августа

В лабораториях за сутки провели 13425 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области выявили 482 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2951. Об этом сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 54 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 199. На втором месте находится Волгодонский район, там 10 заболевших, по 9 - в Семикаракорском, Аксайском, Багаевском и Зерноградском районах.

По 8 случаев - в Азовском районе, Батайске и Новочеркасске, по 7 - Егорлыкском, Зимовниковском, Красносулинском, Миллеровском, Морозовском, Мясниковском и Неклиновском районах.

По 2 положительных теста подтвердили в Заветинском, Родионово-Несветайском, Советском, Целинском и Шолоховском районах, 1 - в Милютинском районах.

Среди новых заболевших 37,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,2% - от 46 до 65 лет, 14,3% - от 66 до 79 лет, 3,7% - старше 80 лет, 16,2% - дети.

Лечение в стационарах получают 4106 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 40 человек, на неинвазивной ИВЛ - 342.

Кроме того, в регионе зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 20 женщин 36, 45, 61, 63, 65, 66, 69, 70, 73, 81, 82, 84, 85, 87 лет, а также 8 мужчин 43, 60, 67, 68, 69, 75, 78 лет. У всех скончавшихся пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5959 человек. Выздоровели с начала пандемии 107106 человек, в том числе за последние сутки - 360.

Ранее стало известно, что в Ростове развернут новый ковидный госпиталь. Он будет действовать на базе городской больницы №4.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, где больше всего заболевших COVID-19 в Ростовской области

Данные за сутки опубликовали донские власти (подробности)