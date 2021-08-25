В Ростове на базе больницы №4 развернут новый ковидный госпиталь

Местные жители продолжат получать помощь в полном объеме. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове на Богатяновском развернут новый ковидный госпиталь. Он будет работать на базе больницы №4. Об этом в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В связи с увеличением числа больных в горбольнице №4 ковидный госпиталь. Сейчас там функционируют 200 провизорных коек, дополнительно планируем ввести еще 100 для пациентов с COVID-19, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что местные жители, прикрепленные к поликлинике этого медучреждения, продолжат получать помощь в полном объеме. Однако принимать посетителей будут уже в поликлинике №10, которая находится на Чехова. Консультации узких специалистов организуют в КДЦ «Здоровье».

Известно, что еще одна волна коронавируса может прийти в Ростовскую область осенью. В сентябре с вероятностью в 90% по всей стране ожидается повышение заболеваемости, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новой инфекционной больнице Ростова ведут монтаж оборудования

Ход работ проверил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев (подробности)