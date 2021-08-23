В новой инфекционной больнице Ростова ведут монтаж оборудования

Строительная готовность - 99%. Фото: сайт правительства РО

В новой инфекционной больнице Ростова-на-Дону сейчас ведут монтаж медицинского оборудования. Комплектование практически завершили. В этом лично убедился министр здравоохранения региона Юрий Кобзев. Слова чиновника цитирует сайт донского правительства.

- Строительная готовность - 99%. Все, что необходимо для работы такого крупного объекта закупили. Все находится внутри больницы и на складах. Идет монтаж большого оборудования. Кислородные концентраторы, баллоны уже смонтированы, произведены технические запуски. Собраны хирургические столы, кушетки, реанимационное оборудование. Идет монтаж слаботочных систем, ведется подключение пожарной сигнализации. Приобрели даже машины для уборки территории, - рассказал Юрий Кобзев.

Также министр сообщил, что в больницу уже набрали коллектив. С врачами и медсестрами заключили предварительные договоры. Младший персонал придет на фактически открытые рабочие места. Дирекция медучреждения приступила к работе еще год назад.

Юрий Кобзев добавил, что больницу планируют сдать в конце августа - начале сентября. Затем предстоит получение лицензии. На это потребуется, при максимально сжатых сроках, 15 рабочих дней.

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