Власти: «Строительная готовность инфекционной больницы в Ростове - более 99%»

Специалисты ведут пусконаладочные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 августа, донские власти опровергли информацию о том, что новую инфекционную больницу Ростова возвели только на 58,7%. Это неверные данные. Сейчас готовность медучреждения составляет более 99%.

- Строительная готовность объекта - более 99%. Идут пусконаладочные работы, устраняются замечания, выданные Гостройнадзором и Ростехнадзором. Оформляются документы на ввод в эксплуатацию, - сообщили власти.

Дело в том, что в отчете по объекту указаны цифры за начало июля этого года. На самом деле они означают количество уже оформленных и оплаченных работ.

- Значения зафиксированы по состоянию на 1 июля 2021 года. В строке, где указана готовность - 58,7%. Это означает, что на 1 июля были оформлены и подписаны документы об оплате за фактически произведённые работы на 58,7%. Оформление документации по уже выполненным работам продолжается. Дата окончания проекта - стандартный плановый срок, который фактически указывает на период исполнения пункта программы - текущий год, - прокомментировали в правительстве Ростовской области.

Ранее сообщалось, что инфекционную больницу планируют открыть к 30 декабря из-за переноса сроков работ.

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