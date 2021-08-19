Новая инфекционная больница должна заработать в Ростове к 30 декабря

В Ростове перенесли срок сдачи новой инфекционной больницы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице снова были перенесены сроки реализации проекта по строительству новой областной инфекционной больницы. Об этом говорится в отчёте о реализации госпрограммы развития здравоохранения Ростовской области за 6 месяцев 2021 года. Теперь полностью возвести здание планируется к 30 декабря нынешнего года.

Информация из отчёта говорит о том, что уложиться в ранее озвученные сроки, а именно 1 июля и 1 августа, было практически невозможно. В настоящее время техническая готовность объекта, согласно информации, опубликованной в отчете, оценивается всего на 58,7%.

В документе также указывается срок, к которому инфекционная больница должна быть готова на 100%. На данный момент это - 30 декабря 2021 года. Ответственным за выполнение задачи был назначен министр строительства Ростовской области Сергей Куц.

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