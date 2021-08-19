Алексей Логвиненко разрешил построить в центре Ростова две новых высотки

Алексей Логвиненко дал разрешение на строительство двух высоток в центре города Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В центре донской столицы вырастут два новых 16-этажных высотных здания. Постановление о планировке и межевании территории было подписано главой городской администрации Алексеем. Соответствующие документы опубликованы на сайте ростовской мэрии.

Жилой комплекс планируется построить на месте бывшего радиаторного завода, недалеко от парка Революции в границах улиц Ченцова – 2-й линии – Налбандяна – Каяни. Общая площадь застройки будет составлять примерно четыре гектара.

Согласно опубликованным документам, в этих домах будут предусмотрены подземные паркинги на 880 мест каждый. Общая площадь квартир составит 73 тысяч квадратных метров. В эти дома планируется заселить 1,8 тысяч жильцов.

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Здание должны полностью построить за эти несколько лет, в ином случае его заберет администрация.