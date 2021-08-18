В Ростове инвестору разрешили возводить долгострой на Гвардейской площади до 2025 года

Речь идет о бизнес-центре класса А, который начали возводить еще в 2008 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове застройщику офисного здания на Гвардейской площади продлили разрешение на строительство до октября 2025 года. Если за это время объект не возведут, власти на законных основаниях смогут изъять его и выставить на торги. Об этом сообщает издание «Город N».

Речь идет о бизнес-центре класса А, который начали возводить еще в 2008 году. Тогда этим занималась другая компания. Работы вели неспешными темпами, и к 2016 году сделали 19 этажей из 22. Потом застройщик вовсе отказался от незавершенного здания и в 2020 году передал его другому инвестору - ООО «Фрихауз».

Эту сделку пытался оспорить департамент имущественно-земельных отношений Ростова, но Арбитражный суд отклонил требования и встал на строну ответчика. Сейчас соглашение о продлении срока строительства заключили именно с компанией «Фрихауз».

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