В Ростове строительство «Гандбол Арены» планируют начать в 2022 году

«Гандбол Арену» собираются разместить в центре города. Фото: сайт правительства РО

Строительство «Гандбол Арены» в донской столице планируют начать уже в 2022 году. Будущая площадка сможет вместить 5 тысяч зрителей. Об этом сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

- Спортивный объект за свой счет возведет инвестор. Участок меняли уже два раза, сейчас власти устраняют все препятствия. Думаю, что со следующего года мы сможем начать строительство, - подчеркнул Самвел Аракелян.

Изначально «Гандбол Арену» собирались разместить на Левом берегу Дона, об этом говорили в течение нескольких лет. Однако в прошлом году решение изменили и теперь объект должны построить в центре города - на месте стадиона «Трудовые резервы» в районе улицы Каяни. Эту ситуацию месяц назад прокомментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Что касается стадиона на Каяни, мы этот вопрос уже рассматривали. Эта территория находится в частной собственности. И группа компаний «Агроком» обещала нам построить спортивный комплекс. Для этого в Генплане мы предусмотрим перемещение стадиона на Зеленый остров, там собираемся возвести стационарный мост. Сегодня уже есть диалог с ГК «Агроком», и они готовы проектировать, - разъяснил Алексей Логвиненко.

Также в донской столице с осени 2022 года собираются начать строительство Дворца спорта. А пока работы будут вести и на одной, и на другой гандбольных базах игроки ГК «Ростов-Дон» временно переедут на площадку училища олимпийского резерва. Там к апрелю 2022 года должны подготовить новый крытый манеж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зинаида Нерояхина потребовала наказать ГК «Агроком» за стадион «Трудовые резервы»

Она обратилась с этим вопросом к главе администрации города Алексею Логвиненко (подробности)