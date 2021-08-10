ГК «Ростов-Дон» временно переедет на площадку училища олимпийского резерва

Раньше команда проводила игры и готовилась к соревнованиям во Дворце спорта. Фото: сайт правительства РО
Домашней площадкой для игроков ГК «Ростов-Дон» временно сделают новый крытый манеж в Ростовском училище олимпийского резерва. Сейчас его еще возводят. Он должен быть готов к апрелю 2022 года, сообщает сайт донского правительства.
Площадь объекта - около 5 тысяч квадратных метров. Общая готовность - 43,3%. Сам корпус уже построили, теперь внутри монтируют трибуны. Во время матчей зрителям будет доступно до 3 тысяч мест.
Новое пространство адаптируют для гандболисток из-за того, что Дворец спорта с 2022 года закроют на капремонт. Раньше команда проводила игры и готовилась к соревнованиям именно там, это была базовая площадка.
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