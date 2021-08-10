Крытый манеж и комплекс «Левенцовский»: как в Ростове ведут строительство спортобъектов

Вторую очередь комплекса «Левенцовский» планируют завершить уже в конце 2021 года. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев проверил, как идет строительство спортивных объектов в Ростове. В том числе глава региона посетил будущий физкультурный комплекс «Левенцовский» и площадку нового крытого манежа училища олимпийского резерва, сообщает сайт донского правительства.

Так, вторую очередь комплекса «Левенцовский» планируют завершить уже в конце этого года. Там сейчас готовы искусственное футбольное поле и корпус на 500 мест. В нем будут проводить тренировки по мини-футболу, баскетболу, гандболу и волейболу.

В ближайшее время на объекте начнут возводить крышу и приступят к внутренней отделке помещений. Второй этап подрядчик собирается завершить к I кварталу 2022 года. Еще один корпус - трехэтажное здание с бассейном открытого типа и ледовой ареной - построят до конца 2024 года.

Что касается крытого манежа в училище олимпийского резерва, то сейчас он готов 43,3%. Его намерены сдать к апрелю 2022 года. Это площадка примерно в 5 тысяч кв метров. На ней будут тренироваться гандболистки «Ростов-Дона», так как Дворец спорта с 2022 года закроют на ремонт. Для соревнований по гандболу на манеже зрителям будет доступно до 3 тысяч мест.

И это далеко не все спортобъекты, которые появятся в донской столице. Так, например, около «Ростов Арены» собираются возвести ледовый дворец и бассейн. Решение о строительстве ранее утвердил Василий Голубев.

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