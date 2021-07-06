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Экономика6 июля 2021 15:42

В Ростове собираются построить центр триатлона с 50-метровым бассейном

Власти уже нашли инвестора
Ангелина СКИБА
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Центр триатлона должны возвести на территории Гребного канала

Центр триатлона должны возвести на территории Гребного канала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В строительство центра триатлона в Ростове инвестируют 350 млн рублей. Об этом на совещании в администрации города заявил начальник управления по физической культуре и спорту Денис Браславский.

- Совместно с департаментом экономики готовим концессионное соглашение по реализации проекта строительства центра триатлона с 50-метровым бассейном на территории Гребного канала. Планируем до конца года при правильной работе подписать соглашение. Ориентировочная сумма инвестиций - 350 млн рублей, - сообщил Денис Браславский.

Чиновник добавил, что сейчас с департаментом архитектуры решают вопросы по оформлению территории.

Ранее стало известно о возможном строительстве еще одного ветропарка в Ростовской области. Соглашение с инвестором подписал губернатор Василий Голубев

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