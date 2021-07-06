Еще один ветропарк планируют построить в Ростовской области

Донские власти обещают инвестору организационную поддержку. Фото: сайт правительства РО

10 млрд рублей вложит инвестор - компания Enel - в строительство второго ветропарка на территории Ростовской области. Соответствующее соглашение подписали на выставке «Иннопром-2021», сообщает сайт донского правительства.

Власти региона со своей стороны обещают инвестору организационную поддержку и возможность включения проекта в перечень «Губернаторской сотни». Однако реализовать идею смогут только после конкурсного отбора.

- Мы продолжаем наше партнёрство, считаю его успешным. Недавно открыли в Азовском районе первый ветропарк этой компании. Думаю, что достигнутые договорённости обязательно принесут новые плоды, - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее на Дону дали старт работе Азовской ветроэлектростанции. Она может вырабатывать около 320 ГВтч в год, избегая при этом выброса 260 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу ежегодно. Объект расположен на территории площадью 133 га. На возведение ВЭС потратили около 135 млн евро.

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