В строительство вложили около 11,5 млрд рублей инвестиций Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области дали старт работе Азовской ветроэлектростанции. Церемонию запуска объекта сегодня, 25 июня, посетили вице-премьер Александр Новак и губернатор Василий Голубев. Об этом сообщает сайт донского правительства.

- Ростовская область - лидер в энергетической отрасли на сегодняшний день. Это уже не первый проект. Только в 2021 году будет 600 мегаватт по мощности. Азовская ВЭС построена с учетом локализации российских узлов для этой продукции, - сказал вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

Станция - один из проектов «Губернаторской сотни». Строительство вели с 2019 года. В него вложили около 11,5 млрд рублей инвестиций. Мощность ВЭС - 90 МВт, она сможет вырабатывать около 320 ГВт/ч в год, избегая при этом выброса около 260 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу.

Также в конце мая завершили монтаж всех ветроустановок Марченковской ВЭС. Мощность этого ветропарка должна составить 120 МВт, плановая среднегодовая выработка - более 402 ГВт/ч.