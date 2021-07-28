Ледовый дворец и бассейн планируют построить около «Ростов Арены»

Сейчас уже ведут планировку площадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице рядом с «Ростов Ареной» планируют построить 50-метровый бассейн и Ледовый дворец на 4500 зрительских мест. Соответствующее решение утвердил губернатор Василий Голубев. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

И бассейн, и ледовый дворец войдут в единый спортивный комплекс, деньги в него вложит инвестор. Объекты собираются возвести на территории между Левобережной, Южным подъездом и бульваром от Южного подъезда.

Известно, что сейчас уже ведут планировку площади в 5,04 га. Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил о планах по возведению центра триатлона с бассейном.

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