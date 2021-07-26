В Ростовской области планируют построить комплекс по разведению стерляди и осетра

Комплекс возведут на базе Аксайско-Донской рыбоводного завода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В посклке Задонский Ростовской области планируют построить крупный комплекс по разведению ценных рыб. Сумма контракта - 295,6 млн рублей. Сейчас ищут подрядчика. Он должен завершить строительство в 2022 году. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Исходя из документации предполагается, что комплекс возведут на базе Аксайско-Донской рыбоводного завода. Подрядчик должен смонтировать электросети, дизельную подстанцию, плавучие насосные станции, а также заняться административными зданиями и реконструкцией прудовой территории.

На предприятии собираются выращивать шемаю, рыбца, стерлядь и осетра. Возведение комплекса собирались начать еще несколько лет назад, но в итоге работы так и не стартовали. После этого проект скорректировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На территории бывшего радиаторного завода может вырасти новый жилой комплекс

Комплекс сможет вмещать в себя 1 825 потенциальных жителей (подробности)