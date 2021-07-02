На территории бывшего радиаторного завода может вырасти новый жилой комплекс

В Ростове может появиться еще один новый жилой комплекс Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону хотят построить еще один новый жилой комплекс. Его планируется разместить на территории бывшего радиаторного завода, то есть в границах улиц: ул. Ченцова – ул. 2-я линия – ул. Налбандяна – ул. Каяни. Общественные обсуждения уже активно идут на портале "Активный ростовчанин". Предложение о строительстве было опубликовано городским департаментом архитектуры и градостроительства.

Согласно тексту инициативы, проект предусматривает размещение здесь "комплекса и многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях". В центре будет располагаться общий двор с открытым доступом с ул. Ченцова и ул. Налбандяна.

Общая площадь участка составляет 3,57 га. В документах говорится, что в этом месте предложено построить два жилых дома высотой 14-16 этажей. В них смогут проживать ровно 1825 жителей. Также планируется оборудование подземной парковки на 880 мест. Инвестором выступает компания «Сигмастрой».

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Об этом сообщили в администрации города.