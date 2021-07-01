Застройщик не получил разрешение на строительство многоэтажки на улице Береговой

В Ростове запретили строительство высотки на улице Береговой. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

Кассационный суд поддержал Администрацию города в отказе выдать разрешение на строительство многоэтажки на ул. Береговой, 33/4. Об этом сообщил в своем аккаунте Инстаграм глава ростовской администрации Алексей Логвиненко.

Стоит отметить, что территория, которая находится вблизи правого берега Дона, согласно Правилам землепользования и застройки города включена в зону охраны речного фасада. Строить на ней многоэтажные здания категорически запрещено. Здесь должен быть обустроен общественно-культурный кластер.

- Мы отказали застройщику в выдаче разрешения на строительство многоэтажки, и ростовчане поддержали наше решение, - написал Логвиненко.

Кассационный суд также принял сторону мэрии. Заседание прошло в Краснодаре. Суд оставил без изменения предыдущее постановление, которое отменяло решение, обязывающее город выдать ООО «ДЛВ Инвест» разрешение на строительство жилого комплекса на ул. Береговая, 33/4. Все доводы застройщик были оспорены.

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