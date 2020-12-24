В Ростове-на-Дону один из инвесторов готов начать работы по проектированию «Гандбол-Арены». Об этом сообщил заместитель главы администрации города Юрий Овчинников.Напомним, «Гандбол-Арену» планировалось построить на улице Каяни. Однако инвестор не мог получить разрешение на участок и начать работу. В ноябре участок наконец включили в границы территориальной зоны, позволяющей размещение объектов спорта.— Один из инвесторов получил земельный участок. В следующем году компания начнет проектирование «Гандбол-Арены», — прокомментировал замглавы.Напомним, «Гандбол-Арена» на пять тысяч зрительских мест должна появиться до 2023 года. Она станет домашней ареной гандбольного клуба «Ростов-Дон». Ранее сообщалось, что профинансировать строительство собирается группа компаний «Агроком».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове-на-Дону построят «Гандбол-Арену»И донская столица сможет претендовать на проведение соревнований мирового уровня. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.