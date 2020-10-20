В Ростове-на-Дону построят «Гандбол-Арену»

В Ростове построят "Гандбол-Арену". Фото: пресс-служба администрации Ростова
20 октября состоялось очередное Городской Думы Ростова-на-Дону. В ходе заседания депутаты приняли решение о включении земельного участка, расположенного по улице Каяни, 11/108, в границы территориальной зоны, предусматривающей возможность размещения как объектов спорта, так и иных объектов общественного назначения.
По словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, это дает возможность построить здесь «Гандбол-Арену». Таким образом, считает Логвиненко, донская столица сможет претендовать на проведение соревнований мирового уровня.
Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что депутаты городской думы поддержали предложение Алексея Логвиненко запретить строительство высотных многоквартирных домов на набережной Ростова.
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Во вторник, 20 октября, в Ростове-на-Дону прошло заседание городской думы. На нем депутаты поддержали главу администрации донской столицы Алексея Логвиненко в вопросе запрета строительства высотных многоэтажек на набережной.