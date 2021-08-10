В Ростове готовят к эксплуатации новую областную инфекционную больницу

Ранее строительную готовность инфекционного центра оценили на 99% Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове на территории новой областной инфекционной больницы завершают строительно-монтажные работы. Также сейчас готовят документы для ввода объекта в эксплуатацию. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили в региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19.

- В настоящее время в целом строительно-монтажные работы завершены. Выполняются пусконаладочные работы, устраняются замечания, выданные Гостройнадзором и Ростехнадзором. Ведется оформление документов, необходимых для разрешения на ввод в эксплуатацию, - прокомментировали в пресс-центре.

По данным властей, «нормативный срок проектирования и строительства таких объектов составляет более 60 месяцев». К слову, эту больницу начали строить в июне 2020 года. Не так давно, 1 августа, строительную готовность инфекционного центра оценили на 99%.

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