В Ростовской области перенесли сроки открытия инфекционной больницы

Строительство находится на завершающей стадии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перенесены сроки открытия новой инфекционной больницы в Аксайском районе. О готовности объекта рассказали в донском правительстве.

Напомним, ввести объект в строй планировалось 1 августа. Однако строительство первого этапа пока не завершилось.

— Строительная готовность объекта — 99 %, идут пуско-наладочные работы и оформление документации для получения заключения о соответствии построенного объекта проектной документации, — пояснили власти.

Напомним, строительство инфекционного центра будет проходить в три этапа. На первом этапе планировалось построить девять корпусов центра, на втором — патологоанатомическое отделение и на третьем — инфекционную больницу для детей. Сначала первый этап собирались завершить до 1 июля, однако потом сроки перенесли на 1 августа.