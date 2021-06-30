Василий Голубев: «Создание инфекционного центра - на завершающей стадии»

Инфекционную больницу должны построить в три этапа Фото: сайт правительства РО

Строительство областного инфекционного центра в Ростове вывели на завершающую стадию. Корпуса уже практически готовы, ведется монтаж оборудования. Об этом по итогам проверки сообщил губернатор Василий Голубев.

- Создание областного инфекционного центра - на завершающей стадии. Полным ходом идет поставка оборудования, его монтаж. Строители отдают нашим медикам корпус за корпусом, чтобы закупленное оборудование монтировалось и было готово к работе, - рассказал глава региона.

Об укомплектованности будущей больницы перед губернатором отчитался глава донского Минздрава Юрий Кобзев. По словам чиновника, штат уже пополнили врачами на 72%, средним медперсоналом - на 65%, младшим персоналом – на 39%. Все сотрудники сейчас проходят техническое обучение.

Инфекционную больницу начали строить в июне прошлого года. Ее должны завершить в три этапа. На первом - этим летом - планируют возвести 9 корпусов общей площадью 33 тысячи кв. метров.

На втором и третьем этапах намерены выстроить патологоанатомический корпус площадью 1000 кв. метров, пищеблок, лечебно-консультативный корпус и детский инфекционный корпус на 100 коек. Полностью завершить все работы должны до конца 2024 года. Сейчас на площадке трудятся около 600 строителей, задействовано почти 30 единиц техники.

Ранее губернатор поручил ускорить ремонт корпуса детской горбольницы Таганрога. Деньги из бюджета на эти цели из бюджета должны выделить уже в этом году