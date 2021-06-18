Василий Голубев поручил ускорить ремонт корпуса детской горбольницы Таганрога

Всего на реконструкцию собираются потратить 48 млн рублей Фото: сайт правительства РО

Губернатор Василий Голубев поручил ускорить ремонт корпуса детской городской больницы Таганрога. Такую задачу глава региона поставил после того, как осмотрел травмпункт и инфекционное отделение, сообщает сайт донского правительства.

Василий Голубев отметил, что здание, в котором сейчас лечат пациентов с переломами и инфекциями, нуждается в срочном обновлении. В ответ на это глава местной администрации пояснил, что такие работы уже запланировали на 2023 год. Всего собираются потратить 48 млн рублей.

Чтобы работы начали в этом году, губернатор поручил подготовить документы на передвижку бюджетных средств.

- Объект нуждается в срочном обновлении, нужно ускоряться, - подчеркнул Василий Голубев.

В медучреждении получают плановую и экстренную медпомощь сейчас получают 74 тысячи детей из Таганрога, Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов.

Также во время рабочей поездки по приморскому городу Василий Голубев проконтролировал модернизацию трамвайной линии