Василий Голубев проконтролировал модернизацию трамвайной линии в Таганроге

Василий Голубев проконтролировал работы по модернизации трамвайной линии в Таганроге. Фото: аккаунт Василия Голубева в Инстаграм

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проверил, как движется реконструкция трамвайных путей в Таганроге. О проведенной работе он сообщил в сторис в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

- Проехали по одному из маршрутов городского трамвая, посмотрели, как идет модернизация его инфраструктуры, - написал глава региона.

Также во время визита в Таганрог, который состоялся в четверг, 17 июня, Василий Голубев принял участие в голосовании по определению внешнего вида нового городского трамвая. Кроме того, от отметил, что свои голоса уже отдали более 12 тысяч местных жителей.

А затем было проведено совещание по комплексному развитию Таганрога, как туристического центра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До конца 2021 года Таганрог получит 10 новых трамваев и дополнительные 10 км путей.

Для этих целей группа «Синара» возьмет кредит до 3,6 млрд рублей.