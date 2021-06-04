До конца 2021 года Таганрог получит 10 новых трамваев и дополнительные 10 км путей

Общая стоимость проекта «Таганрогский трамвай» составит 11,8 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца года Таганрог получит 10 новых трамваев в рамках модернизации трамвайной сети города и 10 км новых путей с остановками и посадочными площадками. Для этого холдинг «Синара» возьмет кредит до 3,6 млрд рублей в государственном инвестбанке «ВЭБ.РФ». Соглашение о сотрудничестве подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ростовской области Василий Голубев и руководитель группы «Синара» Дмитрий Пумпянский.

Один из проектов в рамках сотрудничества — концессионное соглашение о модернизации транспортной системы Таганрога. По соглашению в городе будет создана новая и модернизирована уже существующая трамвайная инфраструктура. Для всех городских маршрутов будет закуплен новый подвижной состав.

Так, специально для таганрогских пассажиров выпустят низкопольный односекционный трамвай. Всего же в городе проложат 45 км трамвайных путей, отремонтируют депо, восемь тяговых подстанций и диспетчерский пункт.

Общий объем финансирования составит почти 12 млрд рублей, из которых 2,6 млрд — из бюджета Ростовской области, остальные — группы «Синара» (более 2 млрд собственных средств и почти 7 млрд возьмет в кредит у государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»).

Строительство и модернизация трамвайной сети Таганрога осуществят в два этапа. Работы планируется завершить в октябре 2022 года.

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