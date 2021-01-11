Для новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону закупят оборудование. Информация об аукционе опубликована на сайте «РосТендер».Дирекция больницы планирует приобрести три системы ультразвуковой диагностики. В списке закупок, кроме того, есть по 25 шприцевых и инфузионных насосов для введения лекарств. Закупят также 15 помп для энтерального питания или приема пищи через зонд.Поставщик должен собрать, установить и ввести оборудование в эксплуатацию. Все это нужно сделать до 30 апреля этого года, поясняется в требованиях покупателя.Ранее власти сообщали, что новая инфекционная больница откроется в первой половине 2021 года. На первом этапе на базе медучреждения будет развернуто 200 койко-мест, 30 из которых — реанимационные.Напомним, решение о создании новой больницы было принято в апреле прошлого года. На строительство выделили 2,6 миллиарда рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовая инфекционная больница в Ростове-на-Дону заработает в начале следующего годаСтроительство медучреждения завершится в ближайшие месяцы. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.