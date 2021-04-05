Строительство инфекционной больницы в Ростове выбилось из графика из-за дождей

Не все работы на объекте могут выполнить вовремя. Фото: сайт городской администрации.

Строительство первой очереди областной инфекционной больницы в Ростове выбилось из графика из-за проливных дождей. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

- Строительство продолжается, но с опозданием. Из-за дождя невозможно начать работы по благоустройству, - говорит губернатор Ростовской области. - Мы стараемся находить другие решения. Так, ведутся внутренние работы, закупается оборудование, продолжается и набор кадров в будущее медучреждение.

По графику, застройщик должен сдать здание областной инфекционной больницы к началу лета.

- Наша принципиальная задача – построить инфекционный центр, которого у региона ранее не было. Надеюсь на хорошую погоду: благоустройство нужно завершить вместе со сдачей самой больницы, – обозначил губернатор. – Задач еще много, в том числе нужно решить транспортный вопрос — как туда добираться людям.

Напомним, строительство инфекционной больницы идет, несмотря на суд подрядчика с заказчиком работ.

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Что губернатор Василий Голубев ответил скептикам, которые считают, что инфекционная больница стала слишком дорогим проектом для донского региона.