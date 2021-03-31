Май или июль: подрядчик судится с донским Минстроем по поводу сроков сдачи инфекционной больницы

Подрядчик и госзаказчик подали иски друг на друга в арбитражный суд. Фото Правительства Ростовской области.

В Первомайском районе Ростова, по улице Виталия Ходоша, 15, продолжается строительство областной инфекционной больницы. На стройплощадке сейчас трудятся более 600 человек и задействованы 30 единиц техники. Стройка не останавливается, несмотря на судебную тяжбу, которая идет между заказчиком и подрядчиком.

Напомним, в январе подрядчик АО «Ростовгражданпроект» подал иск в областной Арбитражный суд к региональному Минстрою. В заявлении были указаны требования по увеличению срока действия договора до 1 июля 2021 года и увеличение стоимости контракта на 453 миллиона, до 3,629 миллиарда рублей. Увеличение стоимости контракта подрядчик объяснил несколькими причинами, в том числе превышением затрат на проектирование, удорожание работ в холодное время года и другие.

Истец настаивает на продлении срока исполнения работ до 1 июля, а ответчик настаивает на сдаче объекта в мае.

– Минстрой заявил встречный иск на 26,6 миллиона рублей по уплате пени за нарушение срока госконтракта, установленного в момент его подписания – 31 декабря 2020 года, – уточнил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Денис Орлов.

Изменение условий контракта определяется федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На его основе 21 ноября прошлого года уже были внесены корректировки существенных условий контракта, и было получено положительное заключение госэкспертизы проекта и достоверности сметы. Поэтому подрядчик отстаивает свою позицию в арбитражном суде.

Напомним, на первом этапе работы в больнице развернут 200 коек, а после - еще 100 коек для детей.