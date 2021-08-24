Новая волна заболеваемости COVID-19 угрожает Ростовской области в сентябре

Врач-инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости в середине или в конце сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новая волна коронавируса может прийти в Ростовскую область осенью. В сентябре с вероятностью в 90% по всей стране ожидается повышение заболеваемости. Об этом в эфире радио Sputnik заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

- Прогнозировать ситуацию очень тяжело. У нас сохраняется огромная прослойка восприимчивого к инфекции населения. После окончания отпусков, когда начнется обучение в школах и институтах, скорее всего, эта прослойка начнет заражаться коронавирусной инфекцией. С вероятностью больше 90% мы в середине или конце сентября получим рост заболеваемости, - пояснил Евгений Тимаков.

По словам специалиста, единственным действенным способом защититься от COVID-19 все еще остается вакцинация. Что касается именно Ростовской области, то в нашем регионе, по состоянию на 24 августа, первым компонентом привились уже 1385,79 тысячи человек, за сутки - 9051. Полностью завершили вакцинацию 1138,38 тысячи человек.

Также за прошедшие сутки заболели еще 483 жителя Дона. Новые положительные тесты подтвердили в 53 городах и районах региона. Лечение в стационарах сейчас получает 4201 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 46 человек, на неинвазивной ИВЛ - 383.

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