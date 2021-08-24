В Ростовской области от COVID-19 умерли еще 28 человек

Лечение в стационарах получает 4201 пациент Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области к утру 24 августа стало известно еще о 28 пациентах, умерших от COVID-19. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

- Скончались 19 женщин 48, 53, 55, 58, 61, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 92 лет, а также 9 мужчин 41, 55, 58, 59, 69, 70, 83, 86, 88 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего в регионе жертвами коронавируса оказались 5799 человек, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах получает 4201 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 46 человек, на неинвазивной ИВЛ - 383. Кроме того, за сутки к утру 24 августа заболели еще 483 жителя Дона.

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