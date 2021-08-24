В Ростовской области к утру 24 августа подтвердили 483 случая COVID-19

В лабораториях за сутки провели 2982 теста Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за прошедшие сутки выявили 483 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2880. Об этом сегодня, 24 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 205. На втором месте находится Сальский район, там 11 заболевших, в Мартыновском районе - 10, по 8 - в Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Багаевском, Волгодонском и Константиновском районах.

По 7 случаев в Азовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Неклиновском, Семикаракорском, Целинском и Чертковском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - подтвердили в Боковском, Родионово-Несветайском и Советском районах.

Среди новых заболевших 34,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,4% - от 46 до 65 лет, 13,5% - от 66 до 79 лет, 4,3% - старше 80 лет, 17,2% - дети.

Лечение в стационарах получает 4201 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 46 человек, на неинвазивной ИВЛ - 383.

Кроме того, за сутки в Ростовской области зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 19 женщин 48, 53, 55, 58, 61, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 92 лет, а также 9 мужчин 41, 55, 58, 59, 69, 70, 83, 86, 88 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего в регионе жертвами коронавируса оказались 5799 человек.

Ранее стало известно, что на закупку лекарств от COVID-19 на Дону выделят 160 млн рублей. Эти деньги пойдут на препараты для амбулаторных пациентов.

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